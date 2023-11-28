Программа поддержки бизнеса Минэкономразвития и VK станет доступна самозанятым

Чтобы воспользоваться программой, индивидуальные предприниматели, юридические лица и самозанятые должны обратиться в Центры «Мой бизнес» в любом регионе России до 30 апреля 2024 года включительно. Они должны активировать специальный купон и внести на свой счет в VK Рекламе любую сумму от 500 до 10 000 рублей. После этого сумма будет удвоена. Также есть возможность оставить заявку и получить звонок от консультанта центра, который поможет проверить соответствие условиям акции и направит купон.
«VK стала одной из первых компаний, которая запустила вместе с нами партнерские программы. В предыдущей программе приняли участие более 10 000 предпринимателей. На протяжении этого времени к нам регулярно обращались не только ИП и организации, но и самозанятые с просьбами помочь и им стартовать со своими товарами и услугами на площадке VK. Продвижение товаров или услуг — одна из стратегических задач для любого бизнеса: от этого напрямую зависит прибыльность и успешность проекта. Поэтому Минэкономразвития совместно с VK приняли решение расширить условия партнерской программы. Теперь и самозанятые могут найти новых клиентов, получить заказы, увеличить выручку, сэкономив на запуске рекламных кампаний», — отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
Предприниматели, участвующие в программе, смогут не только удвоить свой бюджет на продвижение, но и получить знания о развитии своего дела в интернете. На федеральной странице «Мой бизнес» ВКонтакте эксперты Минэкономразвития и VK проводят обучающие вебинары, где делятся опытом и лучшими практиками по использованию цифровых инструментов. Во время этих вебинаров рассматриваются актуальные темы. Предприниматели и самозанятые смогут узнать, как привлекать новых клиентов, что нужно учитывать в продвижении разных сфер бизнеса и как правильно маркировать интернет-рекламу.
Программа реализуется через Центры «Мой бизнес», которые были созданы в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Этот нацпроект был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и курируется первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
Оператором партнерской программы является Национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес — мои возможности» (Ассоциация «Мой бизнес»).