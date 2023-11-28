Смартфоны в помощь. Россияне смогут переводить деньги в Узбекистан по номеру телефона

Директор департамента национальной платежной системы Центрального банка России Алла Бакина рассказала изданию, что благодаря активному развитию международного направления в системе быстрых платежей (СПБ) у россиян появилась возможность отправлять деньги по номеру телефона из Российской Федерации в пять зарубежных стран. Среди них — Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Сегодня к СБП подключены почти 40 зарубежных банков.
На сегодняшний день эту услугу предоставляют только ВТБ и Альфа-банк. Оба банка переводят деньги в Узбекистан. В сутки можно переводить до одного миллиона рублей. Деньги поступают мгновенно. За услугу есть комиссия 0,5% от суммы перевода.
Отмечается, что переводы из-за рубежа в Россию тоже работают, но только из одной страны, какой именно не уточняется.
Сегодня СБП стала одной из альтернатив международным системам вроде SWIFT. В условиях санкций услуга оказалась весьма востребованной, в особенности со стороны релокантов и трудовых мигрантов.
Система быстрых платежей — сервис для осуществления межбанковских переводов по номеру мобильного телефона, разработанная Банком России и Национальной системой платежных карт.