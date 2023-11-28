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18:17 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Смартфоны в помощь. Россияне смогут переводить деньги в Узбекистан по номеру телефона

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Россияне теперь могут осуществлять денежные переводы через систему быстрых платежей в пять стран, среди них и Узбекистан. На данный момент это можно сделать из двух банков, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на «Известия».

Источник: Podrobno.uz

Директор департамента национальной платежной системы Центрального банка России Алла Бакина рассказала изданию, что благодаря активному развитию международного направления в системе быстрых платежей (СПБ) у россиян появилась возможность отправлять деньги по номеру телефона из Российской Федерации в пять зарубежных стран. Среди них — Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Сегодня к СБП подключены почти 40 зарубежных банков.

На сегодняшний день эту услугу предоставляют только ВТБ и Альфа-банк. Оба банка переводят деньги в Узбекистан. В сутки можно переводить до одного миллиона рублей. Деньги поступают мгновенно. За услугу есть комиссия 0,5% от суммы перевода.

Отмечается, что переводы из-за рубежа в Россию тоже работают, но только из одной страны, какой именно не уточняется.

Сегодня СБП стала одной из альтернатив международным системам вроде SWIFT. В условиях санкций услуга оказалась весьма востребованной, в особенности со стороны релокантов и трудовых мигрантов.

Для справки:

Система быстрых платежей — сервис для осуществления межбанковских переводов по номеру мобильного телефона, разработанная Банком России и Национальной системой платежных карт.

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 Смартфоны в помощь. Россияне смогут переводить деньги в Узбекистан по номеру телефона
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