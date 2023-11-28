20:29 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
Молдавские фермеры возобновят акции протеста в Кишиневе
Молдавские аграрии возобновят протесты в центре Кишинева в четверг.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
КИШИНЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Молдавские аграрии возобновят протесты в центре Кишинева в четверг, заявил по итогам переговоров с представителями правительства лидер ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь.
На прошлой неделе группа протестующих аграриев из ассоциации «Сила фермеров» направила молдавскому премьеру Дорину Речану свои требования. Не дождавшись ответа, манифестанты направились с техникой в центр Кишинева. В действия манифестантов вмешалась полиция, потребовав освободить проезжую часть. Между фермерами и полицией началась потасовка, протестующих оттеснили. Нескольким колоннам все же удалось заехать в город, они оставили технику на ночь на центральной площади Кишинева, чтобы продолжить протест в пятницу. Глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну заявил, что полиция завела уголовное дело против ряда протестующих из-за призывов портить государственное имущество.
«Фермеры возобновят акцию протеста на площади Великого национального собрания в четверг. Переговоры с правительством слишком затянулись, нам так и не удалось встретиться с премьер-министром Дорином Речном. Время уходит впустую из-за размытых обсуждений», — сказал Слусарь в видеообращении, опубликованном на странице фермерской ассоциации в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ, как экстремистская).
Протестующие требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы «коридор солидарности». В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам.
Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.