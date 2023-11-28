21:15 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
Ждет ли Казахстан карантин из-за вспышки кори?
Вводить какие-либо ограничения из-за роста заболеваемости корью в Казахстане пока не будут, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на КТК.
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В последние дни за прививками от этой болезни в поликлиники стало обращаться гораздо больше граждан. По сравнению с началом месяца их количество увеличилось в десятки раз, говорят эпидемиологи.
Масштабных ограничений из-за массового заражения корью, которое медики называют не эпидемией, а вспышкой, вводить пока не планируют. Об этом сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Объяснили это тем, что болезнь вакциноуправляемая, а потому дополнительных мер по ее сдерживанию — кроме иммунизации — не требуется. В то же время при определенных обстоятельствах отдельные организации (к примеру, детсады и школы) все же могут закрыть на карантин.
«Если в каком-либо организованном коллективе мы отметим высокий рост заболеваемости и выявим, что количество детей непривитых превышает допустимые пороговые уровни, то именно в этой организации, то есть это дошкольная организация или организация образования среднего или высшего, то будут приниматься меры по конкретной организации», — сообщил зам. председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Зауре Ахметова.
Тем временем некоторые казахстанцы жалуются на то, что их детей не принимают в детские сады, ссылаясь на постановление министерства здравоохранения. Как выяснилось, документ, ограничивающий присутствие непривитых детей в дошкольных организациях, существует уже три года. Никаких новых приказов Минздрав не публиковал.
«Он у нас в реализацию Кодекса о здоровье народа был принят в 20-м году, все. У нас в приказе, который есть действующий по противоэпидемиологическим мероприятиям, там 10% допускается невакцинированных. Только этот, других приказов у нас нет», — уточнил председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Нуркан Олжабаев.
Причем постановление, которое ограничивает количество невакцинированных детей в садах и школах, касается не только прививок от ныне бушующей кори, но и от других болезней. Отказ от иммунизации может спровоцировать новые вспышки.
«На сегодняшний день любая вакциноуправляемая инфекция — это и коклюш, это и гепатиты, это и дифтерия, полиомиелит, который может переродиться в инвалидизацию, — имеет высокий риск распространения», — рассказала зам. председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Зауре Ахметова.
Эпидемиологи настаивают, предотвратить волны заражения другими болезнями может только массовая и своевременная иммунизация. В то же время принуждать людей делать прививки чиновники и медработники не могут по закону. Впрочем, судя по количеству людей, которые решили вакцинировать своих детей уже после того, как корь расползлась по всей стране, многие наконец осознали серьезность проблемы. Если в самом начале кампании по вакцинации от кори в день за прививкой обращались по 500−600 человек, то сейчас их количество достигает в среднем 12 тысяч в сутки.
Ранее сообщалось, что инфекционки Алматы заполнены заболевшими корью детьми. В Астане детский стационар также перегружен. Во всех медицинских организациях области Абай установили карантин. 6 ноября сообщалось, что в стационарах Атырау не хватает мест из-за всплеска заражения корью.
Минздрав тем временем обвинил коронавирус в росте кори в стране. По данным ведомства, свыше 1,3 тыс казахстанцев заболевают корью еженедельно.