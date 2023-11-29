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10:15 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

Яркие будни хабаровского енота: фотографии необычного питомца

Все привыкли к стандартным домашним животным — кошки, собаки, хомяки, попугаи да рыбки.

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18
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18
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Однако бывает, что в квартире или доме у знакомых можно встретить и кого-то экзотичного. Таким и является счастливый енот по имени Локи, фотографии которого вы можете увидеть в нашей фотогалерее.

Локи — непоседа и любит доставлять хлопоты своим хозяевам. Но в то же время он очень любопытный и иногда ласковый зверек. Заводить ли енота — решать вам. И знайте, что за такими животными очень трудно ухаживать! А пока можете посмотреть на милую мордочку такого необычного питомца.

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 Яркие будни хабаровского енота: фотографии необычного питомца
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