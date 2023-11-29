07:50 (мск), источник: Комсомольская правда
Маленький богатырь появился на свет в одном из роддомов Приморья
Во Владивостоке родился мальчик-гигант, в 1,5 раза превышающий средние показатели.
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Мальчик-гигант родился 27 ноября во Владивостоке. Крупный малыш весом больше 5 килограммов появился на свет в результате кесарева сечения, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на Минздрав Приморья.
Как сообщают сотрудники роддома № 3, в котором приняли «богатыря», операция по извлечению младенца прошла успешно. При росте в 60 сантиметров малыш весит 5120 грамм, что превосходит средние 50−55 сантиметров и 3,5 килограмм для новорожденных. Как говорят врачи, подобные параметры соответствуют 1,5 месяцам развития. Ребенок в хорошем состоянии и скоро вместе с мамой отправится домой, где его будут ждать отец и старшая сестра.
«Я очень рада, что выбрала этот роддом, все прошло на высшем уровне, начиная от теплого приема и заканчивая самим процессом родовспоможения. Кстати, хочу отметить, что я прописана на социальные сети медучреждения, где тоже смогла заранее познакомиться с услугами, а также прочитала много полезной и ценной информации! Огромное спасибо всем врачам за сыночка!», — поделилась счастливая мама.
Стоит отметить, что подобные рекорды — редкость даже для крупных родильных центров.
«Мы рады, что операция прошла успешно и мама с малышом чувствуют себя хорошо. Мы желаем им здоровья и благополучия. Наш роддом гордится тем, что помогает молодым семьям и обеспечивает качественный уход за новорожденными. Благодарим всех наших пациентов за доверие и выбор нашего роддома!», — рассказала главный врач медучреждения Светлана Сагайдачная.