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Спецоперация на Украине
10:41 (мск), источник: Krasnoyarskmedia

В Красноярске вырос штраф за выход на лед в запрещенных местах

На территории региона не менее 400 участков с установленными запрещающими знаками.

В Красноярском крае выросли штрафы за выход на лед в неположенных местах. Как рассказали в МЧС, речь идет об участках, где установлены запрещающие знаки, а на сегодняшний день таких мест не менее 400.

Теперь гражданам придется заплатить от 500 рублей до 3 тысяч, должностных лиц могут оштрафовать на 5−10 тысяч рублей, а для юридических лиц сумма составляет от 20 до 30 тысяч рублей.

Также в МЧС напомнили, что на водоемах региона продолжается процесс ледообразования. Для безопасности одного человека толщина льда должна быть от 7 см. Для сооружения катка на водоеме лед должен быть толще 12 см. Для безопасной пешей переправы лед должен быть толще 15 см, а для выезда автомобиля — от 30 см и более.

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