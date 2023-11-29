11:05 (мск), источник: АиФ Волгоград
На Волгоградскую область обрушился грипп
Также увеличилось число заболевших коронавирусом, по данным Роспотребнадзора, в области продолжает циркулировать «Омикрон».
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Случаи гриппа зафиксированы в Волгоградской области — в этом сезоне впервые. Ранее на территории региона циркулировали вирусы негриппозной этиологии.
Также увеличилось число заболевших коронавирусом — в течение недели зарегистрировали 221 случай. По данным регионального Роспотребнадзора, в области продолжает циркулировать «Омикрон».
В целом за минувшую неделю заболеваемости ОРВИ подросла по сравнению с предыдущей во всех возрастных группах на 5%. Циркулируют риновирус, аденовирус и грипп типа А.
«Самое надежное средство защиты от вирусов — вакцинация. Привившиеся редко заболевают гриппом, а если и заразятся, то заболевание протекает в легкой форме», — подчеркивают в Роспотребнадзоре.
На начало недели привились около 1,4 млн жителей Волгоградской области.
Ранее региональный комитет ветеринарии сообщил, что бездомный пес принес бешенство в одно из сел Городищенского района.