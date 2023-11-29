10:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Как Приморье отметит Год Владивостокской крепости: подробный план
2024-й в регионе посвятят гордости дальневосточной столицы.
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В Приморье 2024-й будет объявлен Годом Владивостокской крепости. Государственный объединенный музей-заповедник истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева и правительство региона подготовили обширный план мероприятий, которые затронут все муниципалитеты края, сообщает ИА PrimaMedia.
Многое будет сделано для удобства жителей и гостей города, желающих ближе познакомиться с объектами Владивостокской крепости — благоустроят дороги к фортам, видовые площадки и места отдыха. А сами фортификационные сооружения включат в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.
На площадке порохового погреба № 13 в августе планируется показ фильмов Сергея Эйзенштейна в сопровождении музыки Сергея Прокофьева. Интересная информация об уникальных фортификационных сооружениях появится и в новых историко-краеведческих и научно-популярных изданиях. Готовится к выпуску и фотоальбом по итогам фотоконкурса «Твое право на крепость».
Для посетителей экскурсий по объектам Владивостокской крепости разрабатываются аудиогиды и система навигации. В школах Приморья пройдут тематические уроки, интеллектуальные викторины и игры.
В течение года на городском лектории можно будет послушать серию выступлений об интересных фактах в истории Владивостокской крепости с участием преподавателей ДВФУ, сотрудников ДВО РАН и членов Общества изучения Амурского края.
С января по август пройдут мастер-классы и лекции по музыкальному искусству и кампаналогии — учении о колоколах. А с июня по август для желающих подробнее изучить фортификационные сооружения будет действовать межмузейный маршрут «Сам по следам».
На различных площадках края будут работать мультимедийная и фотовыставка, посвященные Владивостокской крепости. А в школах Приморья организуют тематические передвижные выставки.
Также в будущем году пройдет уже традиционный фестиваль «Владивостокская крепость» с выставками, конкурсами и концертами. А на память об уникальных сооружениях Владивостока будет выпущена серия почтовых марок, календари и сувенирная продукция.