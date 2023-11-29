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12:32 (мск), источник: Фонтанка

«Зенит» обратился к попавшему в больницу Михаилу Боярскому

«Зенит» пожелал здоровья попавшему в больницу Михаилу Боярскому.

Источник: РИА "Новости"

Футбольный «Зенит» пожелал здоровья и скорейшего возвращения на стадион народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому. Накануне стало известно, что актер попал в больницу.

«Накануне петербургский артист и один из самых известных болельщиков сине-бело-голубых был госпитализирован в одну из городских больниц. Уважаемый Михаил Сергеевич, сине-бело-голубые желают вам здоровья и скорейшего возвращения на трибуну!» — заявили в пресс-службе команды 29 ноября.

28 ноября появилась информация о госпитализации Михаила Боярского после сердечного приступа. Это подтвердила «Фонтанке» родственница артиста Екатерина Боярская. «Немножко сердце пошалило. Мы уже разговаривали по телефону: кризис миновал, всё хорошо», — сказала она. Театр имени Ленсовета сообщил о замене двух спектаклей, в которых играет Михаил Боярский.

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