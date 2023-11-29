11:36 (мск), источник: Комсомольская правда
Роспотребнадзор сообщил о циркуляции гонконгского гриппа в Самарской области
В Самарскую область нагрянул гонконгский грипп, который вызывает высокую температуру, ломоту в теле и кашель.
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В Самарской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным Роспотребнадзора, сейчас в регионе циркулируют грипп А (H3N2), который также называют гонконгским гриппом; парагрипп, аденовирусы, риновирусы, бокавирусы и коронавирус.
— С 21 по 26 ноября 2023 года в Самарской области зарегистрировано 14 852 случая ОРВИ, что выше эпидпорога на 23,8%. Превышение эпидпорога в группе 15 лет и старше — на 99,3%. Рост заболеваемости ОРВИ отмечается во всех возрастных группах, — сообщили в регуправлении Роспотребнадзора.
В последнее время в Самарской области наблюдается циркуляция гонконгского гриппа — это острое респираторное заболевание. Оно развивается быстро и резко и может протекать длительное время. Среди основных симптомов: высокая температура, кашель, головная боль, покраснение глаз, боль в мышцах и суставах и др.
Основной способ защиты от гриппа — своевременная вакцинация. Прививки в первую очередь следует сделать людям 60+, людям с хроническими заболеваниями, беременным, детям старше шести месяцев, школьникам, медикам, работникам сфер обслуживания, транспорта, учебных заведений.