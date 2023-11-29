12:04 (мск), источник: АиФ Пермь
МЧС предупреждает о возможных обрывах проводов из-за изморози в Прикамье
Ожидается гололёд и мокрый снег.
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МЧС предупреждает о возможном обрыве проводов из-за изморози в Пермском крае.
Как рассказали в ведомстве, с 29 ноября по 1 декабря в регионе ожидаются заметные гололёдно-изморозевые отложения и сильные скопления мокрого снега.
По словам специалистов, из-за налипания мокрого снега на проводах и деревьях возможен их обрыв и падение.
Жителей Прикамья просят парковать автомобили в безопасных местах и не стоять рядом с слабоупреплёнными конструкциями.