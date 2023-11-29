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14:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирские ученые создали новый суперкомпьютер

Его мощность составляет 54,4 терафлопс.

В Институте математики им. С. Л. Соболева СО РАН запущен суперкомпьютер. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения. Сделано это в рамках гранта по федеральному проекту «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров».

Мощность нового суперкомпьютера составляет 54,4 терафлопс, 19,4 из них будут задействованы на GPU-узлах — с графическими процессами. Благодаря этому, можно будет решать сложные математические, физические, биологические и другие научные задачи.

Тепло отводится при помощи жидкостного хладоносителя. Обдува электронных компонентов не производится.

— Новый суперкомпьютер поможет значительно повысить эффективность научных исследований и способствовать развитию новых технологий, — рассказывает и.о. директора Института математики Андрей Миронов.

До 2025 суперкомпьютер расширят до 234,4 терафлопс, таким образом, получится самый мощный компьютер в новосибирском Академгородке. В планах установка еще 12 вычислительных узлов, также добавят еще один узел с GPU. Таким образом, мощность к 2024 году увеличится еще на 89 терафлопс.

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