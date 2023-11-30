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10:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Ледовые катки в Казани 2023−2024: дата открытия, расписание, цены

«Комсомолка» выяснила, где в Казани зимой 2023/2024 можно покататься на коньках.

Источник: Комсомольская правда

С наступлением холодов горожане с нетерпением ждут открытия ледовых катков. Этой зимой в Казани будут работать 102 катка, «Комосомолка» же расскажет о лучших из них. Делимся расписанием работы катков, ценами на билеты и датами открытия.

Каток на стадионе «Трудовые резервы» в Казани

Где находится: улица Николая Ершова, 7А.

Как работает: в будни — с 17.30 до 22.00, в выходные — с 12.00 до 22.00. Технический перерыв — с 16.00 до 16.30.

Цена: вход со своими коньками — 100 рублей, прокат — 200 рублей в час. Дети до 7 лет могут кататься бесплатно.

Каток располагается в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, и является самой большой площадкой для массового катания в Татарстане. Покататься здесь можно, начиная с 25 ноября. Для посетителей предусмотрены раздевалки, гардероб и буфет.

Открытый каток у «Ак Барс Арены» в Казани

Где находится: проспект Ямашева, 115А. Вход со стороны улицы Чистопольская, через парковку Р9.

Как работает: по будням с 12.00 до 22.00; в выходные — с 10.00 до 23.00; 31 декабря — с 10.00 до 22.00; с 1 по 8 января — с 9.00 до 23.00; с 1 февраля по 8 марта с 14.00 до 20.00, а в выходные — с 10.00 до 21.00.

Цена: со своими коньками — 150 рублей на весь день, прокат для взрослых — 250 рублей в час, для детей до 14 лет — 150 рублей в час. Предусмотрены льготы. При предъявлении карты «Батыр» детям участников СВО — прокат бесплатный.

На стадионе «Ак Барс Арена» зимний сезон стартует с 1 декабря. В день открытия катка для гостей подготовили специальную программу: выступления фигуристов, хоккейное мастер-шоу, посвященное Всероссийскому дню хоккея, музыка и популярные исполнители. Праздник стартует в 18.00.

Каток на «Черном озере» в Казани

Где находится: пересечение улиц Дзержинского и Чернышевского.

Как работает: будет известен позднее.

Цена: со своими коньками вход бесплатный, прокат — 200 рублей в час, для детей — 100 рублей в час.

Подготовка к зиме здесь уже началась. Искусственный водоем осушили, очистили от накопившихся за лето мусора и грязи, и уже в декабре там заработает каток. Его по периметру украсят гирляндами и новогодней иллюминацией. В прошлом году посетителей катка радовали мастер-классами и показами фильмов. Кто знает, может в этот раз программа будет расширена.

Каток на набережной в Казани

Где находится: улица Федосеевская, 1.

Как работает: будет известно позднее.

Цена: прокат для взрослых — 200 рублей в час, со своими коньками — 50 рублей в час.

Каток на Кремлевской набережной является популярным местом для зимних развлечений среди казанцев и туристов. Вы сможете прокатиться на коньках вдоль реки Казанки и наблюдать за прекрасным видом на город. Интересный факт — каток на набережной считается одним из самых длинных в Европе.

Каток в экопарке «Дубрава» в Казани

Где находится: улица Дубравная, 2б.

Как работает: ежедневно с 9.00 до 21.00.

Цена: вход со своими коньками — 50 рублей, прокат коньков — 120 рублей в час.

Каток расположен в живописном лесу, где посетители могут насладиться катанием по замерзшим тропинкам в окружении деревьев. Рядом с катком имеется кафе, где можно перекусить и выпить горячего чая. Официальное открытие запланировано на 1 декабря.

Каток на стадионе «Локомотив» в Казани

Где находится: улица Футбольная, 1.

Как работает: по пятницам — с 17.00 до 21.00, по выходным — с 11.00 до 21.00.

Цена: детям до 14 лет со своими коньками с одним сопровождающим вход бесплатный, взрослым — 100 рублей. Прокат коньков для взрослых — 150 рублей в час, для детей до 14 лет — 100 рублей в час.

Каток расположен в Кировском районе города. Сейчас на нем в несколько этапов ведутся работы по заливке льда. О точных датах открытия, местная администрация сообщит позже.

Каток в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана

Где находится: улица Карбышева, 17.

Как работает: с 10.00 до 21.00.

Цена: прокат для взрослых — 200 рублей в час, для детей — 100 рублей в час. Со своими коньками — бесплатно.

В прошлом году сквер встретил свою первую зиму. Местные жители с нетерпением ждали открытия этого пространства, а особенно — новогоднюю елку и каток. В пункте проката в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана взрослым и детям доступны 150 пар коньков.

Крытые катки в Казани

Уже сейчас все желающие могут кататься на коньках в ледовых дворцах «Ватан» (улица Чуйковых, 8), «Форвард» (улица Химиков, 40), «Баско» (улица Халтурина, 3) и «Юдино» (улица Политехническая, 3а). Расписание массового катания лучше уточнять в с амих спортивных комплексах, так как оно может меняться в зависимости от тренировок и проводимых там соревнований.

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