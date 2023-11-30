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Спецоперация на Украине
04:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Более 50 игровых автоматов уничтожили полицейские в Иркутске

Их изъяли из нелегальных игровых салонов.

Источник: ГУ МВД

Более 50 игровых автоматов уничтожили сотрудники полиции в областной столице. Ранее все оборудование изъяли из разных казино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

— С помощью гидравлического пресса на специализированном полигоне в Иркутске провели процедуру уничтожения, — рассказывают в МВД.

Сотрудники полиции напоминают жителям региона о том, что они могут в любое время сообщать о местонахождении игровых салонах.

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