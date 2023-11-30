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07:52 (мск), источник: СуперОмск

Омичей в срочном порядке предупредили об опасности

Утром 30 ноября 2023 года представители Главного управления МЧС по Омской области распространили предупреждение об опасном явлении погоды, которое может проявить себя в ближайшее время на ряде территорий региона.

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«В ближайшие 2−3 часа с сохранением до конца дня 30 ноября 2023 года местами по Омской области ожидается опасное явление- сильное гололедно-изморозевое отложение (зернистая изморозь диаметром 35 мм и более)», — указывается в сообщении, опубликованном в 7 часов утра со ссылкой на синоптиков Обь-Иртышского УГМС.

Указано, что погодное явление может привести к локальным ЧС не выше муниципального уровня, включая аварии на объектах электроэнергетики или различные коммунальные сбои, а также проблемы с движением транспорта.

Сообщается, что при необходимости руководство и должностные лица органов управления и сил РСЧС переведут в режим круглосуточного дежурства. Также специалистам ведомства в сотрудничестве с ГИБДД необходимо определить потенциально опасные участки дорог и при необходимости подготовить варианты их объезда.

Наряду с этим, пресс-служба Госавтоинспекции Омской области распространила предупреждение в связи с опустившимся на город тумане. В частности, обращаясь к автомобилистам, представители правоохранительных органов настаивают на использовании ими противотуманных фар и огней, а также неукоснительном соблюдении скоростного режима.

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