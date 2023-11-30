Омичей в срочном порядке предупредили об опасности

«В ближайшие 2−3 часа с сохранением до конца дня 30 ноября 2023 года местами по Омской области ожидается опасное явление- сильное гололедно-изморозевое отложение (зернистая изморозь диаметром 35 мм и более)», — указывается в сообщении, опубликованном в 7 часов утра со ссылкой на синоптиков Обь-Иртышского УГМС.
Указано, что погодное явление может привести к локальным ЧС не выше муниципального уровня, включая аварии на объектах электроэнергетики или различные коммунальные сбои, а также проблемы с движением транспорта.
Сообщается, что при необходимости руководство и должностные лица органов управления и сил РСЧС переведут в режим круглосуточного дежурства. Также специалистам ведомства в сотрудничестве с ГИБДД необходимо определить потенциально опасные участки дорог и при необходимости подготовить варианты их объезда.
Наряду с этим, пресс-служба Госавтоинспекции Омской области распространила предупреждение в связи с опустившимся на город тумане. В частности, обращаясь к автомобилистам, представители правоохранительных органов настаивают на использовании ими противотуманных фар и огней, а также неукоснительном соблюдении скоростного режима.