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09:44 (мск), источник: АиФ Воронеж

Воронежский газон раскритиковал главный тренер «Оренбурга»

Руководитель пресс‑службы «Факела» Павел Горячев заявил, что не понимает слов Давида Деограсии о состоянии поля.

Источник: АиФ Воронеж

Воронежский газон раскритиковал главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия перед началом четвертьфинального поединка ФОНБЕТ Кубка России с московским «Спартаком», сообщает «Матч ТВ».

Испанский специалист заявил, что лучше играть на искусственном газоне, чем на таком поле, как на арене в Воронеже.

Руководитель пресс‑службы «Факела» Павел Горячев считает, что разговор на другую тему выглядит не очень корректно с учетом того, что «огнеопасные», играя в Оренбурге, ни разу не жаловались на искусственный газон.

Напомним, что матч МИР РПЛ между «Факелом» и «Оренбургом» завершился победой воронежцев со счётом 2:1.

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