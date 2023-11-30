Кашель на сто дней. Подъем заболеваемости коклюшем отмечен на Южном Урале

На начало ноября в Челябинской области официально зарегистрировали 182 случая коклюша. Это в 8,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. То и дело озвучивалась информация о закрытии целых школьных классов на карантин.
«У нас в ноябре закрывали на карантин по коклюшу три класса, — сообщила педагог одной из челябинских школ Анна Зубова. — Всех учителей, контактировавших с детьми в этих классах, отправляли бесплатно сдавать мазок на коклюш в местную поликлинику. Перед первой и второй сменами на входе в школу ставили дежурить учителей, которые детей с кашлем разворачивали и отправляли домой».
Однако в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области информацию о карантинах на коклюш опровергли.
«Мы не закрываем классы, все учатся как обычно, — заявила начальник отдела эпиднадзора ведомства Раиса Косарева. — При коклюше закрытие классов на карантин не предусмотрено! Возможно, руководство отдельных школ взяло во внимание заболеваемость по ОРВИ в целом, поэтому детей отправили на дистанционное обучение. Так делают, когда болеют 20 и более учащихся. И не важно, болеют они коклюшем, гриппом или у них риновирус. Да, наблюдения контактных по коклюшу проводятся, но большинство школ ограничиваются отменой массовых мероприятий. Могут временно закрепить за классом, где много заболевших, отдельный кабинет. Но это не карантин».
«Про коклюш вслух не говорят, с чем это связано мы не знаем, — прокомментировала педагог из другой челябинской школы Анастасия Крылова. — Сейчас ни один класс не закрыт, хотя до каникул пару классов закрывали и то всего на 3−4 дня. Кабинеты обрабатывали — и дети возвращались. Знаю, что в других школах вспышки есть, но это 1−2 человека, поэтому администрации школ принимают решение продолжать учебный процесс».
По данным регионального управления Роспотребнадзора, предыдущий подъем заболеваемости коклюшем на Южном Урале был зафиксирован в 2018—2019 годах, а в последние три года случаев заражения было мало.
«До эпидемии коклюша нам ещё далеко! — отметил главный пульмонолог Челябинской области Владимир Антонов. — Это всего лишь сезонный подъем заболеваемости. Коклюш во всем мире характеризуется цикличностью. Вообще коклюш считается детской инфекцией. Вакцинация от коклюша включена в Национальный календарь прививок именно в детском возрасте, и ревакцинация по нацкалендарю заканчивается в 18 месяцев за исключением некоторых территорий (Москва и ещё нескольких регионов), где введена вторая ревакцинация в шесть-семь лет. У нас ее нет. Поэтому иммунитет не стойкий и он очень быстро иссякает. Соответственно, к взрослому возрасту его практически не остаётся. Привитые дети защищены и даже если заболевают, то переносят инфекцию легко, — несколько дней покашливают и потом все сходит на нет. Для непривитых детей коклюш очень опасен, он может сопровождаться жуткими ларингоспазмами и даже закончиться летальным исходом. Даже после повторной вакцинации от коклюша эффективность её через год падает на 45%. Рекомендуют прививаться от коклюша беременным женщинам в третьем триместре, чтобы ребенок родился уже с иммунитетом от коклюша. В первом и втором триместре прививки под запретом, поскольку закладываются и формируются органы и системы».
По словам специалиста, взрослые сегодня болеют практически через одного. И болеют тяжело. Очень большое количество носителей: у человека может не быть симптомов, но бактерия Bordetella pertussis при этом живёт у него на слизистой в скрытом состоянии. А когда человек простывает, иммунитет его резко снижается. Тогда и проявляется клиническая картина коклюша.
Коклюш относится к респираторным инфекциям, заражаются люди воздушно- капельным путём, главный симптом — поражение верхних дыхательных путей и приступообразный, спазматический сухой кашель. Кто-то болеет с температурой, кто-то без. Если кашель не проходит в течение семи-десяти дней, если он надсадный и выматывает, то врач вправе подозревать коклюш и отправить пациента сдавать анализы, чтобы начать лечение. Дело в том, что единственный способ избавиться от кашля, — антибактериальная терапия. Но не все антибиотики здесь работают одинаково, к некоторым Bordetella pertussis не чувствительна.
«Срок выполнения анализов — два-четыре дня. Тест-системы отправляют в Москву, поэтому приходится так долго ждать, — объяснил Владимир Антонов. — В одних лабораториях берут кровь из вены натощак, в других — мазок из носоглотки. Но второе — менее надёжный способ выявления бактерии. Смотрим на нарастание антител и на концентрацию имунноглобулинов G и M. Если М положительно, то человек в остром периоде, он болеет именно сейчас. Если отрицательно, это не значит, что он не переболел коклюшем совсем недавно. Поэтому нам также нужна концентрация иммуноглобулинов G. Если она высока, значит, человек болел коклюшем совсем недавно и именно этим его кашель обусловлен. А кашель несмотря на всё, что мы применяем, — антибиотики, противокашлевые средства, ингаляции и проч., имеет свойство сохраняться длительное время, даже после перенесенной инфекции. Не зря коклюш называют “болезнь стодневного кашля”».
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