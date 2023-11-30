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07:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Свердловская ГИБДД предупредила об осложнении обстановки на дороге из-за погоды

Госавтоинспекция Свердловской области предупредила автомобилистов об осложнении обстановки на дорогах региона из-за погодный условий, которые вызвали обледенение дорог, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Сейчас в Аннаполисе: +2° 0 м/с 41% 765 мм рт. ст. +3°

В текущих условиях стиль управления машиной на скользкой дороге должен быть осторожным, при этом водителям с небольшим стажем вождения в Госавтоинспекции рекомендуют воздержаться от поездок. «Колебания температур и выпадение ледяного дождя провоцируют обледенение дорог. Гололед и гололедица опасны тем, что сцепление колес с дорогой становится минимальным и это происходит внезапно», — сообщили в ГИБДД.

Напомним, сегодня на территории региона ожидается мокрый снег, временами с ледяным дождем, днем местами небольшой снег. Температура днем будет держаться в районе −2°…-7°.

В конце ноября в Свердловской области установилась теплая погода, которая могла достигать 0°, при этом в первых числах декабря она сохранится. Оттепель и гололед вызвали массовые ДТП — например, вчера ГИБДД зафиксировала более 20 аварий, а в массовом ДТП с автомобилями и двумя автобусами между Полевским и Челябинским трактом ЕКАДа пострадали 12 человек.

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