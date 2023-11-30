Свердловская ГИБДД предупредила об осложнении обстановки на дороге из-за погоды

В текущих условиях стиль управления машиной на скользкой дороге должен быть осторожным, при этом водителям с небольшим стажем вождения в Госавтоинспекции рекомендуют воздержаться от поездок. «Колебания температур и выпадение ледяного дождя провоцируют обледенение дорог. Гололед и гололедица опасны тем, что сцепление колес с дорогой становится минимальным и это происходит внезапно», — сообщили в ГИБДД.
Напомним, сегодня на территории региона ожидается мокрый снег, временами с ледяным дождем, днем местами небольшой снег. Температура днем будет держаться в районе −2°…-7°.
В конце ноября в Свердловской области установилась теплая погода, которая могла достигать 0°, при этом в первых числах декабря она сохранится. Оттепель и гололед вызвали массовые ДТП — например, вчера ГИБДД зафиксировала более 20 аварий, а в массовом ДТП с автомобилями и двумя автобусами между Полевским и Челябинским трактом ЕКАДа пострадали 12 человек.