07:46 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Стало известно место строительства нового погранперехода из Хабаровска в Китай
Там также расположится второй городской речной вокзал.
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Президент России Владимир Владимирович Путин в начале месяца утвердил перечень поручений основных мероприятий по комплексному социально-экономическому развитию дальневосточных городов. Помимо ставших широко известных планов по строительству пункта пропуска на острове Большой Уссурийский и объединенной набережной в Хабаровске, он поручил в период 2026—2029 годов построить и новый комплекс речного вокзала в краевой столице, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В столице региона, согласно мастер-плану, появится еще один речной вокзал, который расположится в южной части объединенной набережной в районе базы отдыха «Дельфин» в Индустриальном районе. Также в этом же месте планируется построить конгрессно-выставочный центр и разбить парк, — заявлял ранее заместитель министра строительства — главный архитектор Хабаровского края Александр Селеменев.
Однако согласно документации Росреестра, новый комплекс будет включать не только речной вокзал, но и погранпереход.
По информации Росгранстроя, на Дальнем Востоке сейчас всего семь действующих речных пассажирских пунктов пропуска через государственную границу, из них только один расположен на дебаркадере, который находится в Хабаровске и уже морально устарел.