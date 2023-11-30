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07:46 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Стало известно место строительства нового погранперехода из Хабаровска в Китай

Там также расположится второй городской речной вокзал.

Источник: Хабаровский край сегодня

Президент России Владимир Владимирович Путин в начале месяца утвердил перечень поручений основных мероприятий по комплексному социально-экономическому развитию дальневосточных городов. Помимо ставших широко известных планов по строительству пункта пропуска на острове Большой Уссурийский и объединенной набережной в Хабаровске, он поручил в период 2026—2029 годов построить и новый комплекс речного вокзала в краевой столице, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Под строительство нового речного вокзала уже определен земельный участок площадью 30 тысяч квадратных метров. Он расположен возле баз отдыха «Дельфин» и «Лукоморье» на ул. Проточная.

 — В столице региона, согласно мастер-плану, появится еще один речной вокзал, который расположится в южной части объединенной набережной в районе базы отдыха «Дельфин» в Индустриальном районе. Также в этом же месте планируется построить конгрессно-выставочный центр и разбить парк, — заявлял ранее заместитель министра строительства — главный архитектор Хабаровского края Александр Селеменев.

Однако согласно документации Росреестра, новый комплекс будет включать не только речной вокзал, но и погранпереход.

По информации Росгранстроя, на Дальнем Востоке сейчас всего семь действующих речных пассажирских пунктов пропуска через государственную границу, из них только один расположен на дебаркадере, который находится в Хабаровске и уже морально устарел.

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