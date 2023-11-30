12:44 (мск), источник: MOS.Ru
«Новые адреса счастья»: открылся прием заявлений на выездную регистрацию брака в 2024 году
При составлении расписания учитывались пожелания молодоженов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Столичные загсы начали прием заявлений на регистрацию брака на площадках проекта «Новые адреса счастья» в 2024 году. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.
«Проект мэра Москвы “Новые адреса счастья” по регистрации брака в необычных местах столицы активно развивается и пользуется популярностью среди столичных молодоженов. С 2019 года на площадках проекта заключили брак около 48 тысяч пар. На 2024 год уже открыто более девяти тысяч слотов времени. При формировании удобного расписания дат учли свыше 80 процентов пожеланий молодоженов. В период подготовки площадок к открытию мы получили свыше тысячи обращений о регистрации брака в усадьбах, особняках, башнях Москва-Сити, на стадионах, в воздухе, на воде и под землей. Так, в особняке Спиридонова, на одной из самых популярных площадок проекта, по просьбам пар увеличили число доступных мест на четверть», — рассказала Анастасия Ракова.
Доступность площадок для выездной регистрации брака повышается. Ранее столичные загсы стали проводить на них торжественные церемонии не только по пятницам и субботам, но и в будние дни. При составлении расписания на 2024 год учитывались популярность красивых дат, дней недели в разные месяцы и востребованность мест. Столичные молодожены уже могут забронировать время для регистрации брака на таких площадках, как особняки Спиридонова и «Роял», башня Москва-Сити «Федерация», Оперный дом музея-заповедника «Царицыно», Останкинская телебашня, усадьба Муравьевых-Апостолов, гостиница «Националь», стадион «Спартак», рестораны «Романтик», «Турандот», «Гусятникоff», парк-отель «Даниловский», «Якиманка-Холл», музей-заповедник «Остафьево» — «Русский Парнас», храм Матроны Московской, центр искусств храма Христа Спасителя. Остальные площадки проекта будут доступны позднее.
На странице спецпроекта «Новые адреса счастья» на портале mos.ru пары могут просто и удобно выбрать площадку. Там размещены их фото и подробные описания, визуальное представление на карте Москвы, а также инструкция по подаче заявления.
Информацию об открытых датах для выездной регистрации в 2024 году, а также о дворцах бракосочетания, к которым прикреплены площадки, можно найти на портале mos.ru в разделе «Выездная регистрация брака».
Подать заявление о заключении брака можно лично во дворцах бракосочетания, а также на портале государственных услуг или mos.ru. Госпошлина составляет 350 рублей. Дополнительных затрат не требуется.