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13:17 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге снежно и морозно. Посмотрите, как сейчас выглядит центр города

В Петербурге в четверг, 30 ноября, ожидается умеренный снег.

Сейчас в Аннаполисе: +1° 0 м/с 51% 766 мм рт. ст. +2°
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В последний день календарной осени в Санкт-Петербурге много снега и немного морозно, около −3… −5 градусов. Фотограф «Фонтанки» в четверг, 30 ноября, запечатлел как выглядит центр города: Неву сковал лёд, работают городские службы, а петербуржцы куда-то спешат по заснеженным улицам.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждает, что сегодня во второй половине дня в городе пойдет умеренный снег. В МЧС петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий: ожидается снег, в отдельных районах метель, а на дорогах будет сложная обстановка.

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