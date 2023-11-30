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14:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Мощный снегопад ожидается в Нижнем Новгороде с 30 ноября по 1 декабря

Вероятны автомобильные пробки и нарушения в работе аэропортов.

Сейчас в Аннаполисе: 0 м/с 51% 766 мм рт. ст. +2°

Сильный снег ожидается в Нижнем Новгороде и по области 30 ноября. По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», осадки будут идти днем и вечером с сохранением ночью 1 декабря.

В связи с этим повышается вероятность появления автомобильных пробок на дорогах, увеличения числа ДТП, нарушения работы аэропортов и коммунальных служб.

— Существует вероятность возникновения происшествий, связанных обрушением элементов зданий и конструкций в результате повышенной снеговой нагрузки, — добавили в ЦУКС регионального ГУ МЧС.

Нижегородцев просят находиться на безопасном расстоянии от зданий и сооружений, обращать внимание на нависший снег и обходить зоны, где ведется уборка снега с крыш.

Садясь за руль, следует соблюдать дистанцию, не нарушать скоростной режим и исключить резкие торможения. При возможности желательно отказаться от поездок по городу на личном авто во время снегопада.

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