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14:53 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярске продлили режим «черного неба»

В Красноярске продлили режим «черного неба» до утра пятницы.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 30 ноя — РИА Новости. Режим «черного неба», объявленный в Красноярске с вечера понедельника, продлен до утра пятницы, сообщает региональный главк Роспотребнадзора.

«Среднесибирским УГМС продлен режим НМУ (неблагоприятных метеоусловий) на территории города Красноярска до 10.00 (6.00 мск) утра 1 декабря», — говорится в сообщении.

В связи с введенным режимом Роспотребнадзор усилил мониторинг атмосферного воздуха.

«Черное небо» периодически объявляют в Красноярске и в других городах края. Это наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, сочетания ряда факторов, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере.

Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.

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