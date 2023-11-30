14:53 (мск), источник: РИА Новости
В Красноярске продлили режим «черного неба»
В Красноярске продлили режим «черного неба» до утра пятницы.
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КРАСНОЯРСК, 30 ноя — РИА Новости. Режим «черного неба», объявленный в Красноярске с вечера понедельника, продлен до утра пятницы, сообщает региональный главк Роспотребнадзора.
«Среднесибирским УГМС продлен режим НМУ (неблагоприятных метеоусловий) на территории города Красноярска до 10.00 (6.00 мск) утра 1 декабря», — говорится в сообщении.
В связи с введенным режимом Роспотребнадзор усилил мониторинг атмосферного воздуха.
«Черное небо» периодически объявляют в Красноярске и в других городах края. Это наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, сочетания ряда факторов, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере.
Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.