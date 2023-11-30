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20:10 (мск), источник: Ведомости

Гергиева 1 декабря могут представить как нового руководителя Большого театра

Директора и художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева 1 декабря могут представить в качестве нового руководителя Большого театра. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с деталями кадровой рокировки. Таким образом, Гергиев будет руководить и Мариинкой, и Большим театром.

Источник: РИА "Новости"

При этом собеседник «Ведомостей» исключил какое-либо юридическое объединение Мариинки и Большого театра, назвав это «совершенно невозможной» конструкцией. По его словам, примеры, когда один человек руководит несколькими учреждениями, в России есть, и в этом нет «ничего сверхъестественного». В октябре 2021 г. гендиректором МХАТ им. М. Горького стал хурдук Михайловского театра Владимир Кехман. Он и сейчас совмещает обе должности.

Решение о новой структуре руководства Большим театром будет принято 1 декабря, сообщил еще один знакомый с деталями кадровой рокировки источник. «Ведомости» направили запрос в Минкультуры.

РИА «Новости» пишут, что в Большом театре заявили, что не обладают информацией об объявлении в пятницу нового руководителя.

25 марта 2022 г. президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры заявил, что в свое время в России была дирекция императорских театров, которая позволяла не только «заботиться о самых лучших коллективах соответствующим образом, но и развивать их».

В конце сентября Путин пообщался с попечительским советом Мариинского театра впервые с 2017 г. Он поблагодарил руководство и сотрудников Мариинского театра за то, что они обеспечили доступность постановок и выступлений артистов мирового уровня для жителей российских регионов.

16 ноября два источника «Ведомостей» сообщили, что до начала 2024 г. может быть создана объединенная дирекция Большого и Мариинского театров. Возглавить такую структуру может Гергиев.

17 ноября Forbes сообщил, что директор Большого театра Владимир Урин якобы написал заявление об увольнении по собственному желанию.

В тот же день на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге Гергиев прокомментировал возможное назначение. Он сказал, что «не искал возможности работать еще больше», при этом «работать в своей стране» он считает «необходимым и нужным». Глава Мариинского театра также привел пример пианиста Святослава Рихтера, который никогда не отказывался ни от каких выступлений, вплоть до сельских клубов.

Гергиев родился 2 мая 1953 г. в Москве. Вырос в Орджоникидзе (сейчас — Владикавказ), где учился в музыкальном училище по классам фортепиано и дирижирования. В 1972 г. поступил в Ленинградскую консерваторию в класс дирижирования Ильи Мусина. Во время студенчества в 1976 г. победил на международном конкурсе дирижеров Герберта фон Караяна в Берлине, а также на Всесоюзном конкурсе дирижеров в Москве.

Окончив консерваторию в 1977 г., Гергиев был принят в Кировский театр Кирова (сейчас — Мариинский театр) в качестве ассистента главного дирижера Юрия Темирканова. С 1981 по 1985 гг. Гергиев руководил Государственным симфоническим оркестром Армении, а в 1988 г., после ухода Темирканова в оркестр Ленинградской филармонии, занял его место.

Под руководством Гергиева Мариинский театр в 2006 г. открыл концертный зал, в 2013 г. — вторую сцену (Мариинский-2). С 2016 г. у Мариинского театра появился филиал во Владивостоке — Приморская сцена, с 2017 г. — во Владикавказе.

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