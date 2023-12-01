03:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Адмирал» в овертайме переиграл «Сибирь»
Героем матча стал Александр Горшков.
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«Адмирал» на выезде в овертайме обыграл «Сибирь» — 3:2. Главным героем игры стал Александр Горшков, набравший два (1+1) очка в основное время матча, и забивший победный гол в овертайме.
Первый голевой момент создали гости. Семён Панкратов и Денис Голубев поочерёдно могли отличиться с добивания, но счет остался сухим. Могли забросить и хозяева льда, но к первому перерыву на табло были нули.
Второй период подопечные Дэвида Немировски начали в большинстве, но смогли реализовать лишнего. Хозяева продолжили атаковать и в равных составах, но счет был открыл в большинстве. Лучший бомбардир «Сибири» Энди Андреофф забросил свою десятую шайбу в КХЛ. «Адмирал» ответил голом Александра Горшкова в перед самым вторым перерывом.
А сразу после него «моряки» вышли вперед. На этот раз отличился Евгений Лисовец. «Сибирь» спаслась ближе к середине третьего периода. Артем Михеев воспользовался отскоком от лицевого борта и огорчил Василия Демченко.
Решилась же судьба матча в овертайме, где «моряки» владели преимуществом, а Горшков оформил дубль.
«Абсолютно равная игра. Много единоборств. Доволен ребятами. Выполняли план на игру, игровое задание, которое просили. Были ошибки, но в принципе, довольны. Я не смотрел за тем, что у соперника поменялся вратарь. Смотрю за своей командой. Мне сегодня по содержанию игры хоккей больше понравился, чем в Хабаровске. Либор Шулак наконец-то заявлен за нас, в домашней серии ждём его. Уже есть понимание, с кем он будет играть в паре», — сказал после окончания матча главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
«Адмирал» возвращается во Владивосток, где 3 декабря сыграет с минским «Динамо».