07:26 (мск), источник: Комсомольская правда
Жительница Приморья «подарила» мошенникам 13 миллионов рублей
Женщину из Владивостока обманули фальшивые «сотрудники ФСБ».
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Очередная жертва из Приморья попалась на удочку интернет-аферистов. Жительница Владивостока, обманутая мошенниками, отдала им все свои сбережения и огромную сумму денег, взятую в долг у банков, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Жительнице Владивостока в ноябре 2023 года позвонили телефонные мошенники, которые представились сотрудниками ФСБ. Аферисты напугали женщину тем, что на нее кем-то якобы оформлены кредиты на огромные суммы. Чтобы спасти ситуацию, ей предложили «сделать дубли» кредитных заявок, а полученные деньги и собственные сбережения положить в «безопасные» сейфовые ячейки.
Следственные органы по этому происшествию завели уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц и с причинением особо крупного ущерба, которое взяла на контроль прокуратура Первореченского района Владивостока.
Напомним, интернет-мошенники в последний год резко усилили свою активность в Приморском крае, используя все новые схемы обмана людей. Правоохранители советуют в случае звонков якобы от сотрудников полиции, ФСБ, следственных органов или банков с предложением о переводе куда-либо денежных средств, немедленно прекращать разговор и обращаться для выяснения ситуации в соответствующие органы по официальным телефонам, указанным на сайтах ведомств.