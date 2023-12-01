Главное
Спецоперация на Украине
07:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Жительница Приморья «подарила» мошенникам 13 миллионов рублей

Женщину из Владивостока обманули фальшивые «сотрудники ФСБ».

Источник: Комсомольская правда

Очередная жертва из Приморья попалась на удочку интернет-аферистов. Жительница Владивостока, обманутая мошенниками, отдала им все свои сбережения и огромную сумму денег, взятую в долг у банков, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Жительнице Владивостока в ноябре 2023 года позвонили телефонные мошенники, которые представились сотрудниками ФСБ. Аферисты напугали женщину тем, что на нее кем-то якобы оформлены кредиты на огромные суммы. Чтобы спасти ситуацию, ей предложили «сделать дубли» кредитных заявок, а полученные деньги и собственные сбережения положить в «безопасные» сейфовые ячейки.

Сбитая с толку женщина выполнила все инструкции мошенников, купила телефон и сим-карту для использования системы «Mirpay», с помощью которых перевела больше 13 миллионов рублей, 8,5 из которых — заемных средств, на указанные аферистами номера сейфовых ячеек.

Следственные органы по этому происшествию завели уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц и с причинением особо крупного ущерба, которое взяла на контроль прокуратура Первореченского района Владивостока.

Напомним, интернет-мошенники в последний год резко усилили свою активность в Приморском крае, используя все новые схемы обмана людей. Правоохранители советуют в случае звонков якобы от сотрудников полиции, ФСБ, следственных органов или банков с предложением о переводе куда-либо денежных средств, немедленно прекращать разговор и обращаться для выяснения ситуации в соответствующие органы по официальным телефонам, указанным на сайтах ведомств.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 1 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Генетик Андрей Маханов: Мы заставляем говорить кости давно умерших людей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта