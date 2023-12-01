10:16 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Почта Деда Мороза начала работать в Новосибирске
На Главпочтамте на улице Советская, 33, в Новосибирске 1 декабря установили ящик для писем Деду Морозу.
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Новогодняя почта будет работать до конца текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Почта России».
Причем юные новосибирцы смогут отправить письмо не только в главную резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, но и его собратьям других национальностей: Урал Морозу, Ямал Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабай, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаан, карельскому волшебнику Паккайне, татарскому Кыш Бабаю и монгольскому Сааган Убгэн.
Чтобы получить ответ от Деда Мороза, нужно написать на конверте свой полный адрес с индексом.
Поскольку все сотрудники «Почты России» знают, где живет Дед Мороз, ни одно письмо не потеряется.
В прошлом году новосибирцы отправили в Великий Устюг 150 000 писем.