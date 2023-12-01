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11:15 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Минтруда назвало рабочие и выходные дни в декабре 2023

Вот как белорусы будут отдыхать и работать в декабре.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как белорусы будут отдыхать и работать в течение декабря 2023 года. Подробнее об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

Прежде всего, Минтруда 1 декабря предупредило белорусов о затяжных выходных впереди. Так, череда рождественских праздников в Беларуси начнется уже с 23 декабря, когда ожидаются длинные выходные.

Так как католическое Рождество, 25 декабря, в этом году выпадает на понедельник, то отдыхать белорусы будут с 23 по 25 декабря включительно. Отрабатывать 25 декабря не придется.

А всего по производственном календарю за декабрь 2023 года у белорусов получается 20 рабочих дней за месяц при работе пять дней в неделю, или же 25 рабочих дней у отрабатывающих шестидневку.

Ранее Совмин определил, как белорусы будут отдыхать и работать в 2024 году.

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