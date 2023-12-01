11:15 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Минтруда назвало рабочие и выходные дни в декабре 2023
Вот как белорусы будут отдыхать и работать в декабре.
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Стало известно, как белорусы будут отдыхать и работать в течение декабря 2023 года. Подробнее об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.
Прежде всего, Минтруда 1 декабря предупредило белорусов о затяжных выходных впереди. Так, череда рождественских праздников в Беларуси начнется уже с 23 декабря, когда ожидаются длинные выходные.
Так как католическое Рождество, 25 декабря, в этом году выпадает на понедельник, то отдыхать белорусы будут с 23 по 25 декабря включительно. Отрабатывать 25 декабря не придется.
А всего по производственном календарю за декабрь 2023 года у белорусов получается 20 рабочих дней за месяц при работе пять дней в неделю, или же 25 рабочих дней у отрабатывающих шестидневку.
Ранее Совмин определил, как белорусы будут отдыхать и работать в 2024 году.