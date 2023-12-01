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12:06 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на три дня отключат работу «умных светофоров»

С 4 по 6 декабря будет осуществляться приёмка ИТС.

Источник: Om1.ru

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году начались работы по установке интеллектуальной транспортной системы. В настоящее время ведётся приёмка выполненных работ на Красном Пути и 10 лет Октября.

Также приёмка работы «умных светофоров» будет осуществляться с 4 по 6 декабря с 10 до 13 часов, с настройкой и отключением светофоров.

«Просим водителей и пешеходов в момент отключения светофоров быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками, установленными на указанных участках во избежание дорожно-транспортных происшествий», — сообщили в пресс-службе Минтранса Омской области.

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