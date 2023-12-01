12:59 (мск), источник: РИА Новости
Ученый: шторм в Сочи мог сильно навредить дельфинам
Ученый: шторм в Сочи мог оказаться фатальным для местных дельфинов.
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СОЧИ, 1 дек — РИА Новости. Минувшие шторма в Сочи вряд ли нарушили экосистему, но могли оказаться фатальными для дельфинов и рыб, обитающих в акватории, рассказала РИА Новости кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Галина Колючкина.
«Думаю, что для экосистемы это особо ничего нового, шторма бывают ежегодно, особенно в это время. Водоросли поотрывает — вырастут новые».
При этом, по ее словам, сильные штормы могли негативно сказаться на морской фауне. «Для дельфинов могло быть фатально. Многодневные шторма, рыба уходит от берега. Голод, истощение, волны и далее — может просто выкинуть», — сказала эксперт, отметив, что получить достоверные сведения об обстановке в акватории после штормов можно только после проведенных исследований.
В свою очередь в Центре спасения дельфинов «Дельфа» РИА Новости рассказали, что случаев массового выброса во время минувших штормов в Сочи пока не было.
В Сочи до 30 ноября действовало штормовое предупреждение из-за непогоды, синоптики прогнозировали сильный шторм в море, на некоторых участках высота волн достигала пяти метров, часть пляжей курорта была повреждена.