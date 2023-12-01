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13:55 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург

В Екатеринбурге выписали первый протокол за хождение по льду

Рейд по профилактике ЧП на водных объектах прошел 1 декабря на береговой линии Городского пруда в Екатеринбурге.

Источник: МК.RU Екатеринбург

В ходе рейда квартальные инспекторы остановили человека, вышедшего на неокрепший лед, и вручили ему протокол о правонарушении по КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере 500 рублей. Получается, что такие прогулки не только рискованные, но и дорогостоящие, сопоставимые с поездкой на такси вокруг пруда, отмечает городской портал екатеринбург.рф.

В рейде участвовали сотрудники Госинспекции по маломерным судам свердловского ГУ МЧС РФ, Службы спасения, Комитета административных органов горадминистрации, полиции, инспекторы Службы заказчика Верх-Исетского района.

Представители ГИМС с помощью коловорота и линейки измерили толщину льда. Первый слой — 8 см, над — незамерзший слой воды, сверху — наледь в 2 сантиметра. Такое соотношение не позволяет говорить о надежности ледяной опоры.

Старший госинспектор Центра ГИМС Андрей Кустовлянкин отметил, что такие рейды проводятся еженедельно. Горожанам и гостям Екатеринбурга рекомендуют воздерживаться от прогулок по льду водоемов, пока минимальная толщина льда не достигнет десяти сантиметров, а лучше вообще не ходить по льду.

В частности, на Городском пруду есть несколько мест, где лед тонкий даже зимой из-за сброса теплых вод (около плотины, ДИВС, Театра драмы и т. д.).

По данным Комитета административных органов Администрации Екатеринбурга, на водоемах в городе в местах возможного выхода людей на лед установили 96 знаков безопасности, согласованных с ГИМС.

Как сообщалось ранее, 19 ноября в Артемовском на реке Бобровка утонула девочка 2015 г. р. Ее тело нашел оперуполномоченный в двадцати метрах от дома по адресу улица 1-я Набережная, 2.

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