15:22 (мск), источник: Комсомольская правда
От +18 до минус семи: крымчан ждут очередные погодные качели
После жарких выходных в Крым придет зима.
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Погода не перестает удивлять своей изменчивостью и непредсказуемостью. После «урагана века» на полуостров идет настоящая… весна. И ничего, что за окном уже декабрь! К таким погодным «выкрутасам» крымчане, чего лукавить, уже привыкли. Поэтому на выходные снова сбрасываем зимние одежды! Правда, ненадолго.
— На предстоящих выходных будет теплая, но ветреная погода, определяемая теплым сектором циклона. Ночные температуры воздуха составят 10−13 градусов тепла, дневные +14+18 градусов, — сообщила «Комсомольской правде в Крыму» начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Но уже в понедельник, 4 декабря, Крым снова окажется в объятиях холодного фронтального раздела, который принесет резкое похолодание.
— Ночью и днем будет 0…+5 градусов, пойдут дожди, переходящие в мокрый снег. Ветер неприятный, северо-восточный 9−14 м/с, — сообщили в гидрометцентре.
Во вторник, 5 декабря, в некоторых районах полуострова ночью выпадет снег. Днем без осадков. Будет дуть все также северо-восточный ветер, его скорость составит 10−15 м/с. А ночью ударит мороз.
— Ночные температуры воздуха составят −7…-2 градуса, на Южном берегу 0…+2 градуса. Днем +1…+6 градуса, — уточнила Татьяна Любецкая.
Немного теплее будет 6 декабря — уже 0−5 мороза ночью, зато днем от 4 до 9 градусов тепла. Ветер изменит направление и будет дуть с востока со скоростью 10−15 м/с.
В конце след рабочей недели 7 и 8 декабря характер погоды на полуострове существенно не изменится,
— То есть после весны на неделю придет зима, — отметили в гидрометцентре.
Напомним, 26 ноября на Крымский полуостров обрушился мощнейший ураган. Скорость ветра достигала 40 м/с. Стихия крушила все на своем пути. Итогом «шторма века» стали разрушенные набережные, подтопленные дома, поваленные деревья и оборванные линии электропередач. В МЧС предварительно оценили ущерб, причиненный стихией, на сумму около 40 миллиардов рублей.