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16:30 (мск), источник: Новый Калининград

Из-за сильного снегопада футболисты калининградской «Балтики» не смогли долететь до Тамбова

Самолет долетел до аэропорта в Домодедово, где и совершил посадку.

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Источник: Новый Калининград

Из-за сильного снегопада футболисты калининградской «Балтики» не смогли долететь до Тамбова, откуда нашей команде предстояло добираться до Воронежа, где состоится финальный в этом сезоне выездной матч балтийцев. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Из-за сильного снегопада аэропорт в Тамбове закрыт, и мы не смогли приземлиться в пункте назначения. Самолет долетел до аэропорта в Домодедово, где и совершил посадку. До Воронежа, по итогу, команда планирует добираться на автобусах», — уточняется в сообщении клуба.

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