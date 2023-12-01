Focus: в Германии зафиксировали распространение микоплазменной пневмонии

Опрошенные врачи сообщают о росте заболевания, чаще всего микоплазменную пневмонию выявляют у детей от 5 до 16 лет. Директор больницы Альтона в Гамбурге Филипп Сток рассказал журналу, что наиболее частый симптом заражения вирусом — «мучительный кашель», воспаление слизистых и дыхательных путей. При этом, по его словам, в больнице Альтона не было смертельных случаев болезни.
Ранее СМИ писали, что в Китае выявлена вспышка нового вируса, из-за которой «ежедневно госпитализируют около 7 тыс. человек». 23 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у китайских властей подробную информацию о росте заболеваемости пневмонией среди детей. Минздрав Китая 26 ноября сообщил, что всплеск респираторных заболеваний вызван гриппом и другими известными медицине вирусами.
При этом представитель Министерства здравоохранения Китая Ми Фэн рассказал об увеличении мест в больницах страны из-за роста заболеваемости и рекомендовал снова носить маски. В министерстве объяснили, что рост респираторных вирусных заболеваний вызван сниженным иммунитетом у граждан — нынешняя зима для Китая стала первой после отмены ограничений, введенных на период пандемии COVID-19.