Главное
Спецоперация на Украине
07:30 (мск), источник: АиФ Владивосток

Родители школьников бьют тревогу

Ранее в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю сообщали, что в целом превышен порог заболеваемостью ОРВИ среди совокупного населения на 41%. В ведомстве особенно отметили — среди детей от нуля до 17 лет отмечается неблагополучная ситуация по коклюшу.

Источник: АиФ Владивосток

При этом конкретные цифры не называются, единственной эффективной профилактикой является вакцинация. Подробности в материале vl.aif.ru.

Только вакцинация

В одной из детских поликлиник Фрунзенского района Владивостока с утра очередь в инфекционный кабинет. Многих детей с признаками ОРВ и кашлем отправляют на ПЦР — для обследования на коклюш.

«Да ну, ерунда какая! — отмахивается отец сына-подростка. — Коклюш — болезнь маленьких детей».

«А я слышала, в школах ходит коклюш, классы закрываются», — беспокоится родительница 12-летней ученицы.

В аптеке девушка, отпускающая лекарства, плотно закрыла лицо маской. С тревогой смотрит на кашляющих юных покупателей. Спрашивает: «У вас случайно не коклюш? Похоже!» Она сильно беспокоится за своих детей-школьников.

Слухи и домыслы требуют комментариев авторитетных экспертов. Тем более что в чатах пишут, что болеют и взрослые.

«В большинстве случаев коклюшем заболевают не привитые по возрасту дети или привитые с нарушением схемы иммунизации, — поясняет главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Елена Загней. — Также причиной роста заболеваемости коклюша является посещение коллективов детьми при наличии кашля и симптомов острых респираторных инфекций».

Существует несколько вакцин против коклюша, но самая ходовая АКДС — многокомпонентная прививка от коклюша, дифтерии и столбняка. Этот вид иммунизации согласно национальному календарю прививок входит в список обязательных.

Схема такова — дети до года прививаются несколько раз, затем следуют ревакцинации в 1,5 года, 6 и 14 лет. Потом взрослые прививаются каждые 10 лет.

Минусы и плюсы

«В последнее время много отказов от прививки АКДС по разным, в том числе необъективным, причинам. Причина повышения заболеваемости — не только в пошатнувшемся индивидуальном, но и в нарушенном коллективном иммунитете против коклюша», — высказывают мнение эксперты.

Как говорят медики, есть несколько сложных моментов. Во-первых, высокий индекс контагиозности для непривитых и ослабленных детей — от 70,0% до 100,0%. Путь передачи — воздушно-капельный. Острое инфекционное заболевание отличается судорожными приступами кашля и затяжным течением. Коклюш опасен осложнениями. Большой плюс в том, что сегодня болезнь лечится эффективно.

«Все больные коклюшем подлежат изоляции сроком на 25 календарных дней от начала заболевания, — отметила Елена Загней. — Контактные дети при наличии кашля подлежат отстранению от посещения дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций».

Допуском в коллектив является один отрицательный ПЦР или два отрицательных результата бактериологического исследования. Эпидемиологи предупреждают приморцев от самопостановки диагноза и тем более — от самолечения. Это прерогатива врача.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Нарколог рассказал, как будет действовать вакцина от запоев
В ВСУ сообщили о гибели первой женщины-танкиста
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье