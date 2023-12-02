Родители школьников бьют тревогу

При этом конкретные цифры не называются, единственной эффективной профилактикой является вакцинация. Подробности в материале vl.aif.ru.
В одной из детских поликлиник Фрунзенского района Владивостока с утра очередь в инфекционный кабинет. Многих детей с признаками ОРВ и кашлем отправляют на ПЦР — для обследования на коклюш.
«Да ну, ерунда какая! — отмахивается отец сына-подростка. — Коклюш — болезнь маленьких детей».
«А я слышала, в школах ходит коклюш, классы закрываются», — беспокоится родительница 12-летней ученицы.
В аптеке девушка, отпускающая лекарства, плотно закрыла лицо маской. С тревогой смотрит на кашляющих юных покупателей. Спрашивает: «У вас случайно не коклюш? Похоже!» Она сильно беспокоится за своих детей-школьников.
Слухи и домыслы требуют комментариев авторитетных экспертов. Тем более что в чатах пишут, что болеют и взрослые.
«В большинстве случаев коклюшем заболевают не привитые по возрасту дети или привитые с нарушением схемы иммунизации, — поясняет главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Елена Загней. — Также причиной роста заболеваемости коклюша является посещение коллективов детьми при наличии кашля и симптомов острых респираторных инфекций».
Существует несколько вакцин против коклюша, но самая ходовая АКДС — многокомпонентная прививка от коклюша, дифтерии и столбняка. Этот вид иммунизации согласно национальному календарю прививок входит в список обязательных.
Схема такова — дети до года прививаются несколько раз, затем следуют ревакцинации в 1,5 года, 6 и 14 лет. Потом взрослые прививаются каждые 10 лет.
«В последнее время много отказов от прививки АКДС по разным, в том числе необъективным, причинам. Причина повышения заболеваемости — не только в пошатнувшемся индивидуальном, но и в нарушенном коллективном иммунитете против коклюша», — высказывают мнение эксперты.
Как говорят медики, есть несколько сложных моментов. Во-первых, высокий индекс контагиозности для непривитых и ослабленных детей — от 70,0% до 100,0%. Путь передачи — воздушно-капельный. Острое инфекционное заболевание отличается судорожными приступами кашля и затяжным течением. Коклюш опасен осложнениями. Большой плюс в том, что сегодня болезнь лечится эффективно.
«Все больные коклюшем подлежат изоляции сроком на 25 календарных дней от начала заболевания, — отметила Елена Загней. — Контактные дети при наличии кашля подлежат отстранению от посещения дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций».
Допуском в коллектив является один отрицательный ПЦР или два отрицательных результата бактериологического исследования. Эпидемиологи предупреждают приморцев от самопостановки диагноза и тем более — от самолечения. Это прерогатива врача.
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