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14:22 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Сильная магнитная буря обрушилась на Землю 2 декабря

Белорусам сказали про сильную магнитную бурю 2 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Белорусам и всем жителям планеты рассказали про сильную магнитную бурю, которая обрушилась на Землю 2 декабря 2023 года. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Согласно данным, магнитная буря в субботу, 2 декабря, началась с 12 часов и продлится до 15 часов. Ученые отмечают, что буря имеет уровень G3, который является довольно мощным. Кроме того, в период с 15 по 18 часов будет еще одна магнитная буря, однако она окажется умеренной. Также с 21 и по 00 часов прогнозируется еще одна слабая магнитная буря.

В период магнитных бурь недомогание могут чувствовать метеозависимые люди. Чаще всего оно проявляется в общей усталости и болезни головы. Медики рекомендуют оградить себя от стрессов и быть более внимательными к здоровью в период магнитных бурь.

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