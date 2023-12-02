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17:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Умерла мать гендиректора ПАО «КАМАЗ» Мария Когогина

Ей было 92 года.

В возрасте 92 лет не стало Марии Когогиной, матери гендиректора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина. Об утрате сообщает пресс-служба предприятия.

Коллектив «КАМАЗа» выразил соболезнования руководителю, подчеркнув, что Марию Сергеевну все запомнили «как мудрую женщину с невероятным добрым сердцем». Она поддерживала сына в нелегких жизненных ситуациях и разделяла радостные моменты.

«Разделяя боль и горечь невосполнимой потери, все камазовцы скорбят вместе с Вами и вашими родными в этот тяжелый час», — заявили коллеги Сергея Когогина.

Мария Сергеевна родилась 8 января 1931 года. После окончания учебы стала работать акушером. Она свыше 33 лет посвятила этой профессии и помогла появиться на свет не одной сотне детей.

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