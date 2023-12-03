06:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
Баскетбольный клуб «Енисей» на домашней арене разгромил «Самару»
Следующий матч «Енисей» проведет дома 6 декабря против лидера турнира — ЦСКА.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Баскетбольный клуб «Енисей» одержал победу над «Самарой» со счетом 103:82 в домашнем матче Единой лиги ВТБ. Это стало самым результативным матчем команды в текущем сезоне. Лучшими игроками в составе «Енисея» были Ксавьер Рэйтан-Мэйс (29 очков), Джеремайя Мартин (21 очко) и Микел Хопкинс (20 очков). После 14 игр команда занимает четвертое место в турнирной таблице с 23 очками (9 побед и 5 поражений).
Следующий матч «Енисей» проведет дома 6 декабря против лидера турнира — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:00 в «Арене Север».