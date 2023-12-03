Синоптики предупредили о сильных морозах в Челябинской области после снегопадов и метелей

На территории Челябинской области в воскресенье ожидается облачность с прояснениями. Местами будет идти небольшой снег, в грах обещают умеренные снегопады и метели. На дорогах по-прежнему опасно — возможны снежные заносы и сильная гололедица. Северо-западный ветер со скоростью от 8 до 13 метров в секунду «порадует» порывами до 14−19 м/с. После ночных −15-ти в низинах столбик термометра поднимется до отметки 4−9 градусов ниже ноля.
К понедельнику снегопады в области усилятся, на юге мокрый снег будет идти в компании с дождём. Ветер сменит направление на юго-восточное и чуть стихнет (4−9 метров в секунду с порывами до 14-ти). Ночные температуры опустятся до −22 в низинах, а дневные окажутся теплее воскресных на пару градусов. На юге воздух прогреется до +3-х.
В Челябинске в заключительный день уикэнда синоптики обещают облачность, небольшой снег, слабую метель и гололедицу на дорогах от наката. Северо-западный ветер подует со скоростью 8−13 метров в секунду, температура опустится до 7−9 градусов ниже ноля. В понедельник, как и по всей области, снегопад усилится, ожидаются порывы юго-восточного ветра до 14 метров в секунду, столбик термометра опустится до отметки минус 4−6 градусов.
Судя по прогнозу для Челябинска на ближайшую неделю, тёплая зимняя погода продержится недолго. Уже в среду в городе прогнозируют дневные морозы до −16-ти градусов, несмотря на продолжающиеся осадки. К четвергу челябинцам придётся основательно утепляться — температура опустится до −23 градусов.
Напомним, на днях в результате атаковавшего Челябинск снегопада за сутки в городе выпала четверть месячной нормы осадков. На борьбу с сугробами и наледью вышли множество единиц техники и рабочих. Накануне в связи с обильными осадками сотрудники Управления Госавтоинспекции региона призвали автомобилистов быть внимательнее на дорогах.