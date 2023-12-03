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08:39 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Беларусь сегодня накроет снегопад

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Сильный снег ожидается на большей части территории Беларуси утром в воскресенье, предупредили синоптики.

Сейчас в Аннаполисе: +11° 5 м/с 99% 757 мм рт. ст. +11°
Источник: Sputnik.by

Из-за снегопада объявлен оранжевый уровень безопасности, сообщает Белгидромет.

В свою очередь МЧС Беларуси предупреждает о том, что из-за этого неблагоприятного явления возможны повреждение (обрыв) линий связи и электропередач, падение деревьев, обрушение кровель зданий и сооружений. Кроме того, снегопад может стать причиной снижения видимости на дорогах, затруднить движение транспорта, в такую погоду возрастает риск возникновения ДТП.

В воскресенье будет преимущественно облачно, временами ожидаются снег, мокрый снег, слабая метель. Сильный снег прогнозируется утром на большей части территории страны, дне — в основном в северо-восточных регионах.

По юго-востоку — местами слабый гололед, налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный с переходом на северо-западный 4−9 м/с, при этом его порывы могут достигать 14 м/с.

Температура воздуха в Беларуси будет в пределах 0… −6°С.

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