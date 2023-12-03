11:20 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Новокузнецке туристов встретили с йети, бубнами и сибирскими угощениями
Прилетел первый чартер из Москвы с туристами в Шерегеш.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Новокузнецк прилетел первый чартерный рейс в Шерегеш из Москвы — рассказали в пресс-службе аэропорта.
Борт «Уральских авиалиний» прибыл с полной загрузкой — 162 пассажира. Их встречали с йети, этническим творческим коллективом и сибирскими угощениями.
Это первый чартерный рейс в наступившем горнолыжном сезоне от оператора Fun&Sun. Вылеты в Новокузнецк запланированы из Москвы с частотой раз в неделю по воскресеньям и продлятся до 31 марта.
В международном аэропорту Новокузнецк им. Б. В. Волынова для туристов действует услуга удалённого багажного терминала в Шерегеше, также установлена стойка для горнолыжного снаряжения, работает гостиница.
«Шерегеш для нас — приоритетное направление. Это единственная чартерная программа по России в зимнем сезоне. Благодаря эффективному сотрудничеству с аэропортом Новокузнецк и властями региона нам удается помогать любителям горнолыжного туризма из центральной России с комфортом добираться и отдыхать на лучшем курорте Сибири», — рассказал заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям туроператора Александр Сирченко. Оператор реализует чартерные программы в Шерегеш с 2020 г.
Прилетевшим туристам будет чем заняться в Шерегеше, помимо катания: 3−9 декабря на курорте пройдёт первый фест-квест «Снегомания». На нём выступят звёздные хедлайнеры — певица Ольга Серябкина, комик с ТНТ Роман Косицын, участник шоу «Голос» Сергей Арутюнов. Победителю квеста обещают путёвку в Египет.