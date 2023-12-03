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12:48 (мск), источник: МК.RU Челябинск

Более сотни единиц техники расчищают южноуральские трассы

В связи с накрывшими Челябинскую область метелями на трассы Южного Урала выведен весь парк дорожной техники, которая осуществляет расчистку дорожного полотна.

Для обеспечения безопасности движения на трассы выведено 29 экипажей областного полка дорожно-постовой службы. Госавтоинспекция Челябинской области работает в усиленном режиме.

Водителей настоятельно просят на период непогоды отказаться от любых поездок на личном транспорте. При острой же необходимости лучше всего искать пути объезда населённых пунктов и строго соблюдать все правила дорожного движения. При возникновении трудностей следует обратиться за помощью к ближайшему экипажу ДПС или позвонить либо позвонить на единый номер экстренных служб — 112.

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