Более сотни единиц техники расчищают южноуральские трассы

Для обеспечения безопасности движения на трассы выведено 29 экипажей областного полка дорожно-постовой службы. Госавтоинспекция Челябинской области работает в усиленном режиме.
Водителей настоятельно просят на период непогоды отказаться от любых поездок на личном транспорте. При острой же необходимости лучше всего искать пути объезда населённых пунктов и строго соблюдать все правила дорожного движения. При возникновении трудностей следует обратиться за помощью к ближайшему экипажу ДПС или позвонить либо позвонить на единый номер экстренных служб — 112.