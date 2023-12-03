13:38 (мск), источник: Клопс.ru
«Мог упасть в любой момент»: на Артиллерийской сотрудники МЧС демонтировали повреждённый из-за шторма флюгер (фото)
Декоративный элемент весит около 10 кг.
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В Калининграде на улице Артиллерийской сотрудники МЧС демонтировали повреждённый из-за последнего шторма металлический флюгер. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Флюгер размером 1,3×0,8 метров, весящий около десяти килограммов, мог в любой момент упасть с высоты на голову кому-нибудь из прохожих. Пожарный АКП-50 — коленчатый автоподъёмник с высотой стрелы 50 метров — самая подходящая техника для выполнения такой задачи. В настоящее время флюгер демонтирован, жителям дома и прохожим ничего не угрожает», — прокомментировали в МЧС.