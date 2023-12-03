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Спецоперация на Украине
16:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Самарскую область накроет плотный туман и снегопад 4 декабря 2023 года

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за снегопада.

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Источник: Комсомольская правда

В Самарской области местных жителей предупредили о непогоде. В регионе усилится ветер и пойдет сильный снег в понедельник, 4 декабря 2023 года.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии объявлен желтый уровень опасности. Ночью ожидается метель и снегопад, утром и днем регион накроет густой туман. Специалисты отмечают, что возможно налипание мокрого снега, гололед. Кроме того, порывы ветра усилятся до 15−18 метров в секунду.

Сотрудники МЧС рекомендуют горожанам соблюдать правила безопасного передвижения и быть аккуратными на дорогах. Стоит избегать внезапных маневров, обгонов и перестроений.

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