18:25 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Люди с ограниченными возможностями составляют 6,5% населения Молдовы
Нацбюро статистики предоставило данные о людях с ограниченными возможностями, проживающих в Молдове.
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КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. По случаю Международного дня людей с ограниченными возможностями, ежегодно отмечаемого 3 декабря, Национальное бюро статистики (НБС) представило информацию о положении инвалидов в Молдове за 2022 год.
По данным Национальной кассы социального страхования (CNAS), на 1 января 2023 года число лиц, признанных инвалидами в Молдове, составило 162,3 тысячи человек, в том числе 10,9 тысячи детей в возрасте до 17 лет. Таким образом, люди с ограниченными возможностями составляли 6,5% населения, постоянно проживающего в стране, из которых 2% — это дети.
Более половины людей с ограниченными возможностями в Молдове отнесены к категории лиц с выраженной инвалидностью — 56%, со средней инвалидностью — 28%, а людей с тяжелой инвалидностью — 16%. В НБС при этом отметили увеличение доли персон с тяжелой и средней инвалидностью по сравнению с 2021 годом. При этом доля людей с выраженной инвалидностью снизилась.
Большинство инвалидов входят в возрастную категорию 30−45 лет (37,9%). При этом большая часть людей с ограниченными возможностями в Молдове — это мужчины (52,8%).
Согласно информации CNAS, на 1 января 2023 года средний размер пенсии по инвалидности составил 2104,3 лея, в то время как средняя пенсия по возрасту насчитывает 3156,4 лея.
Международный день инвалидов учрежден ООН с целью продвижения прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечения внимания широкой общественности к проблемам инвалидов.