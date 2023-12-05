5 декабря, источник: Ura.ru
Летевший из Екатеринбурга самолет экстренно сел в Улан-Удэ
Самолет, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Читу, вынужденно сел в аэропорту Улан-Удэ. Об этом рассказал гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
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Самолет, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Читу, вынужденно сел в аэропорту Улан-Удэ. Об этом рассказал гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
«Сегодня аэропорт Улан-Удэ работает запасным аэропортом для Читы. На запасной к нам пришел рейс Екатеринбург — Чита. Страхуем соседей», — сообщается в telegram-канале «Гармаев Дмитрий Аэропорт “Байкал”».
По словам Гармаева, погодные условия в Улан-Удэ для самолетов сложные. «Всю ночь чистили снег, но он не прекращается. Ждем еще утренний пик», — подытожил он.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге 2 декабря самолет с хоккеистами команды ЦСКА совершил вынужденную посадку. Спортсмены летели на игру КХЛ с «Трактором».