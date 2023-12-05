В Новосибирске запущен новый троллейбусный маршрут от площади Маркса

Троллейбусы № 5 «Площадь Маркса — Криводановский карьер» будут курсировать с интервалом в 30 минут. На данный момент маршрут тестируют три единицы техники. Они доступны для пассажиров. Официально маршрут будет запущен в ближайшую пятницу, 8 декабря.
Специалисты разместили схему движения транспорта. В ней сообщается, что маршрут будет проходить через остановки «Телецентр», «ПКиО им. Кирова», «Клубная» и другие.
Ранее «Прецедент» сообщал, что итоговую проверку станции Спортивная в Новосибирске Ростехнадзор проведет летом 2024 года. Редакция также писала о том, что разрешение на строительство дороги к новому ЛДС вновь продлили.