5 декабря, источник: PrimaMedia.ru
К 210-летию со дня рождения: во Владивостоке почтили память Геннадия Невельского
К памятнику подсыпали земли с родины выдающегося первопроходца и возложили цветы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Митинг в честь 210-летия со дня рождения Геннадия Невельского прошел во Владивостоке во вторник, 5 декабря, сообщает ИА PrimaMedia. Сотрудники, курсанты МГУ им. адм. Г. И. Невельского, члены экипажа большого десантного корабля «Адмирал Невельской» и юнармейцы собрались возле памятника первопроходцу Дальнего Востока, чтобы почтить память выдающегося мореплавателя.
Геннадий Невельской родился 5 декабря 1813 года в селе Дракино, Костромская губерния, в семье потомственного морского офицера. После окончания морского кадетского корпуса и офицерских классов он 12 лет прослужил под командованием другого адмирала-исследователя Федора Литке.
После этой службы Невельскому предложили занять должность командира фрегата «Паллада», от которой он отказался в пользу командования кораблем «Байкал». Этот корабль осуществлял, казалось бы, неприметную функцию — перевозил грузы на Камчатку.
Первым слово взял заместитель командира корабля «Адмирал Невельской» по военно-политической работе Владимир Евдокимов.
«Геннадий Невельской отличался смелым и решительным характером, он не всегда согласовывал свои действия с правительством России. Так, в 1850 году, зная о том, что англичане могут захватить акваторию реки Амур, он основал пост “Николаевский”, который впоследствии стал городом Николаевск-на-Амуре. За это члены правительства Российской Империи предложили разжаловать Невельского до матроса. Однако Николай I, император, назвал его поступок “молодецким, благородным и патриотическим”, наградил Невельского орденом Владимира четвертой степени и сказал исторические слова: “Где раз поднят русский флаг, он опускать не должен!”».
Также к присутствующим обратился и вице-адмирал, старшина Владивостокского Морского Собрания Александр Конев:
«В этот прекрасный солнечный день мы вспоминаем первопроходцев Дальнего Востока: выдающегося мореплавателя Геннадия Невельского и его наставника и покровителя, учителя Николая Муравьева-Амурского — они стоят здесь рядом, памятники, и оба смотрят в бухту Золотой Рог. В жизни так бывает: в нужное время и в нужном месте встретились эти два человека, и колесо истории повернулось в нашу сторону. Выйдя на просторы Тихого океана, они круто повернули на юг, потому что обнаружили, что Сахалин — это остров, что есть выход в Тихий океан и в Японское море кораблям Российской Империи, и что здесь быть Дальнему Востоку, здесь быть городу Владивостоку. Мы отдаем память мужеству и героизму этих мореплавателей-первопроходцев».
Памятник, возле которого проходило торжественное мероприятие, — самый первый монумент во Владивостоке, который был установлен в честь Геннадия Невельского. В ходе торжественного мероприятия к монументу подсыпали землю, привезенную с родины адмирала Геннадия Невельского.
После этого юнармейцы прочли стихотворения, а Владимир Евдокимов скомандовал возложить цветы к памятнику в честь 210-летия со дня рождения адмирала Геннадия Ивановича Невельского.