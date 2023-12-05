5 декабря, источник: AmurMedia.ru
Московский производитель подложил свинью хабаровчанам
Под видом говяжьей в регион поставляли свиную печень.
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Производители из Московской области поставили в Хабаровский край свиную печень под видом говяжьей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».
Подлог помогло выявить лабораторное исследование. Образы мясных субпродуктов поступили в ФГБУ «Хабаровского референтного центра Россельхознадзора» для проверки на соответствие ГОСТ по органолептическим показателям, которые включают себя внешний вид, запах, консистенцию и цвет.
По итогам проверки печень не прошла по цвету — окрашивание продукта было не равномерное, и по консистенции — образец был рыхлый, а его поверхность после надавливания не восстанавливалась, что не соответствует нормативным требованиям.
Также специалистами испытательной лаборатории было установлено несоответствие видовой принадлежности: вместо заявленной говяжьей печень оказалась свиной.
По данным заказчика исследований, мясные субпродукты были произведены в Московской области.
По результатам проверки специалистами ФГБУ «Хабаровского референтного центра Россельхознадзора» был сформирован и направлен в Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора срочный протокол.